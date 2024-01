Giappone: scandalo donazioni elettorali, Kishida promette nuove regole per la trasparenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha promesso di stabilire regole per migliorare la trasparenza delle fazioni all'interno del Partito liberaldemocratico (Pld), a seguito dello scandalo sui finanziamenti elettorali non dichiarati che ha coinvolto il principale partito di governo del Paese. Kishida ha dichiarato durante una conferenza stampa di voler rafforzare la governance del Pld istituendo la prossima settimana un "gruppo di riforma politica" guidato proprio dal premier, nel tentativo di ripristinare la fiducia dell’opinione pubblica nella politica. Kishida ha poi annunciato che gli ex primi ministri Taro Aso e Yoshihide Suga parteciperanno all’iniziativa come consulenti. La principale fazione del Pld, che faceva riferimento all’ex premier Shinzo Abe, assassinato nel 2022, è accusata di aver omesso dai rapporti sui finanziamenti politici centinaia di milioni di yen ricavati da eventi di raccolta fondi. Diverse fazioni del Pld non avrebbero dichiarato in tutto fondi per circa 500 milioni di yen (3,5 milioni di dollari) nell’arco di tre anni. La legge sul controllo dei fondi politici richiede che un revisore contabile presenti una relazione sui redditi e le spese. La mancata presentazione può essere punita con una pena detentiva fino a cinque anni o una multa fino a 1 milione di yen.(Git)