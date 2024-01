Usa-Nuova Zelanda: Blinken sente vicepremier Peters

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony J. Blinken, ha avuto un colloquio telefonico con il vice primo ministro e ministro degli Esteri della Nuova Zelanda, Winston Peters. Lo riferisce tramite una nota il dipartimento di Stato. Blinken si è congratulato il vicepremier per aver assunto il suo nuovo incarico e ha ribadito l'impegno degli Stati Uniti nel rafforzare la partnership tra gli Stati Uniti e la Nuova Zelanda. I due leader hanno discusso di come i due Paesi potranno rafforzare la sicurezza nella regione dell'Indo-Pacifico. Il segretario ha ribadito l'impegno degli Stati Uniti a facilitare un Indo-Pacifico libero e aperto, inclusivo e resiliente, e ha ringraziato Peters per il sostegno della Nuova Zelanda alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina mentre si difende dalla guerra di aggressione della Russia.(Was)