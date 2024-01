Giappone: terremoto Ishikawa, Tokyo discute partecipazione Usa alle attività di soccorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone, colpito questa settimana da un devastante terremoto di magnitudo 7,6, sta discutendo con gli Stati Uniti la conduzione di attività congiunte di soccorso e aiuto alle zone terremotate. Lo riferisce il quotidiano “Nikkei”, secondo cui Tokyo ha risposto a un’offerta formulata dagli Usa, ma non intenderebbe accettare aiuti da altri Paesi: “Al momento non accettiamo aiuti di personale e materiale (da Paesi terzi), data la situazione sul campo e gli sforzi che sarebbero necessari a riceverli”, ha dichiarato oggi il portavoce del governo giapponese Yoshimasa Hayashi. Il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha espresso gratitudine per i messaggi di vicinanza e le offerte di aiuto giunti negli ultimi giorni da diversi Paesi, inclusa la Cina. Le forze armate statunitensi presero parte alle attività di soccorso dopo il devastante terremoto e lo tsunami che colpirono il Giappone nel 2011, mobilitando 2.400 militari, 24 navi e 189 aeroplani. (segue) (Git)