Giappone: terremoto Ishikawa, Tokyo discute partecipazione Usa alle attività di soccorso (2)

- Il bilancio del terremoto che ha colpito il Giappone centrale lunedì scorso è salito a 92 vittime, e i soccorritori faticano a trovare sopravvissuti tra le macerie delle aree terremotate nella prefettura di Ishikawa. Continua ad aumentare anche il bilancio dei dispersi, che al momento sono 242. Oltra 4.600 militari si sono uniti ai soccorritori civili nella penisola di Noto per tentare di rintracciare le persone ancora disperse, ma si è ormai chiusa la “finestra” di 72 ore dopo l’incidente, oltre la quale calano significativamente le probabilità di ritrovare persone ancora in vita. Nel frattempo, la Guardia costiera ha confermato che una persona risulta dispersa in mare a seguito dello tsunami seguito al terremoto. A Noto ben 600 scosse di assestamento si sono susseguite negli ultimi giorni. A Wajima, una città di circa 30mila abitanti nella penisola di Noto, dove l’intensità della scossa ha superato quella del Grande terremoto di Kobe del 1995, si conta oltre la metà delle vittime sinora accertate. Numerosi crolli sono stati confermati anche a Suzu, una cittadina di circa 14mila abitanti poco distante, dove sono morte almeno 23 persone. (segue) (Git)