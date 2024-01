Imprese: Bezos investe su un aspirante concorrente di Google

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il proprietario di Amazon, Jeff Bezos, ha investito milioni di dollari in Perplexity, una startup che punta sull’intelligenza artificiale per infrangere la supremazia di Google nell’ambito della ricerca sul web. Fondata meno di un anno fa, Perplexity conta meno di 40 dipendenti, e opera da un sito di co-working a San Francisco. Il suo prodotto è quello che la startup definisce un “motore di risposta”, attualmente utilizzato da 10 milioni di utenti mensilmente. Tanto è bastato a persuadere Institutional Venture Partners, Bezos e altri dirigenti del settore tecnologico a investire 74 milioni di dollari nell’azienda. Come evidenziato dal “Wall Street Journal”, si tratta della cifra più alta raccolta negli ultimi anni da una startup delle ricerche su Internet. L’investimento attribuisce a Perplexity un valore di 520 milioni di dollari, ha dichiarto l’amministratore delegato Aravind Srinivas.(Was)