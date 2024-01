Iraq: Casa Bianca, rispettiamo sovranità del Paese ma difenderemo i nostri militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti rispettano la sovranità dell’Iraq, a differenza delle autorità iraniane. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Tuttavia, prendiamo altrettanto sul serio la difesa dei nostri soldati che si trovano nel Paese, per aiutare le autorità nazionali a combattere il terrorismo: abbiamo il dovere di proteggerli e continueremo a farlo”, ha detto. (Was)