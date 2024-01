Abruzzo: il presidente Marsilio in visita nei comuni della Provincia di Chieti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Giunta regionale dell'Abruzzo, Marco Marsilio, questa mattina, ha iniziato a Pennadomo, in provincia di Chieti, il suo giro di visite istituzionali. Ad accoglierlo, nella sede municipale, il sindaco Nicola Frattura insieme a diversi consiglieri comunali e ad alcuni residenti del piccolo borgo vicino al confine con il Molise. Successivamente, Marsilio ha raggiunto i Comuni di Montebello sul Sangro, Montelapiano, Civitaluparella, Fallo, Borello e Rosello. Lo spopolamento delle aree interne, la promozione turistica, i servizi, la sanità territoriale e la qualità della vita nei piccoli comuni sono stati alcuni dei temi al centro degli incontri odierni. "Sono convinto - ha detto Marsilio – che un grande impulso alla rivitalizzazione dei Comuni montani e di quelli periferici rispetto ai grandi centri urbani possa darlo la legge sulla montagna visto che recentemente il Consiglio dei ministri ha approvato, in via preliminare, uno specifico disegno di legge che guarda proprio alle politiche di sviluppo, con l'obiettivo di limitare lo spopolamento e garantire un futuro alle popolazioni di montagna. Ma anche la Regione ci ha messo del suo approvando -ha rimarcato Marsilio – una serie di misure e di agevolazioni per combattere l'abbandono delle aree interne attraverso contributi finanziari a beneficio di nuclei familiari che trasferiscano la propria residenza nei piccoli comuni montani o che vi registrino nuovi nati o che vi impiantino una nuova attività commerciale. Si tratta ovviamente di un provvedimento che da solo non può risolvere una problematica che va ben oltre i confini regionali ma che comunque ha prodotto già dei buoni risultati". A Montebello sul Sangro, Marsilio si è confrontato in Municipio con il sindaco Nicola Di Fabrizio e con una rappresentanza della comunità locale. (segue) (Com)