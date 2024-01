Spagna: ambasciatrice israeliana ritornerà a Madrid la prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatrice di Israele in Spagna, Rodica Radian-Gordon, tornerà all'inizio della prossima settimana dopo che il governo di Benjamin Netanyahu ha notato "un cambiamento in meglio" nei messaggi del governo di Madrid riguardo al conflitto nella Striscia di Gaza. Come riferisce l'agenzia di stampa "Europa Press", è quanto indicato in una nota del ministero degli Esteri israeliano. Con il ritorno della diplomatica a Madrid all'inizio della prossima settimana, Israele intende che possa continuare la sua attività per ottenere il sostegno al diritto di Israele di proteggere i suoi cittadini da Hamas e la pressione internazionale per ottenere il rilascio degli ostaggi ancora nelle mani del gruppo terroristico nella Striscia, ha spiegato il Ministero degli Esteri. L'ambasciatrice israeliano era stata richiamata per consultazioni il 30 novembre a seguito delle dichiarazioni del presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, che aveva messo in dubbio il rispetto del diritto umanitario internazionale da parte di Israele nella sua offensiva militare a Gaza in risposta all'attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre.(Spm)