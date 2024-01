Economia: Tajani, necessario che Banca centrale europea ora tagli tassi di interesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per rilanciare l'economia ed evitare il rischio recessione, è necessario che la Banca centrale europea, dopo essersi convinta a non aumentarli, decida di abbassare i tassi di interesse. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso della trasmissione "Diritto e rovescio" in onda su Retequattro. "Sono mesi che dico che la Banca centrale sbagliava ad aumentare il costo del denaro dal momento che l'inflazione, ora in calo, era legata alle guerre e non a una crisi di crescita", ha detto il vicepriemier. "Fortunatamente, dopo tante insistenze, la Bc ha deciso di non aumentare il costo del denaro. Mi aguro che comprenda che bisogna ora tagliarlo per abbassare i mutui e rilanciar l'economia", ha aggiunto. (Res)