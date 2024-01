Governo: Tajani, Forza Italia aiuta a dare centralità a temi di riordino dei conti pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- La presenza di Forza Italia aiuta a mettere al centro dell'azione di governo temi legati al riordino dei conti pubblici. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso della trasmissione "Diritto e rovescio" in onda su Retequattro. "È importante che Forza Italia sia al governo", ha detto il vicepremier ricordando l'impegno storico su temi come "la riduzione della pressione fiscale e il risanamento dei conti pubblici. Impegni che sono stati cavali di battaglia di Silvio Berlusconi. Avere una forza come la nostra serve per farli diventare fondanti dell'azione di governo", ha detto Tajani. "Sono soddisfatto che la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, abbia trattato questi e altri temi come le privatizzazioni, nel corso della conferenza stampa", ha aggiunto. (Res)