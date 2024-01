Usa: New York fa causa a società che hanno trasferito migranti dal Texas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di New York, Eric Adams, ha fatto causa a 17 società attive nel settore dei trasporti utilizzate dal governatore repubblicano del Texas, Greg Abbott, per inviare a New York oltre 30 mila migranti. Stando agli atti giudiziari, depositati presso la Corte suprema dello Stato, l’ufficio del sindaco ha chiesto 700 milioni di dollari di danni, a fronte dei costi sostenuti dalla città per fornire accoglienza e beni di prima necessità ai migranti. Il trasferimento al fine di imporre intenzionalmente tali costi a New York rappresenterebbe una violazione della legge statale. Le società coinvolte includono Buckeye Coach, con sede in Ohio, e la texana Classic Elegance Coach. (Was)