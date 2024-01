Piemonte 2024: il primo incontro tra M5s e Pd si risolve con un nulla di fatto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo incontro tra Partito Democratico e Movimento 5 stelle, per costruire un'alleanza in vista delle elezioni regionali, si è risolto con un nulla di fatto. Il canovaccio è stato lo stesso visto lo scorso 21 ottobre in occasione del confronto tra la vicepresidente del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino e la controparte dei Dem Chiara Gribaudo. Da una parte il Partito Democratico continua a spingere per superare le differenze e arrivare ad un'alleanza: "Ho sempre sostenuto che guardare indietro non serve e si rischia di restare pietrificati, meglio guardare avanti, insieme - ha affermato il segretario regionale del Partito Democratico Domenico Rossi -. E' emersa la volontà di continuare un dialogo leale e trasparente, che non nasconde i problemi, a partire da alcune situazioni territoriali, sulle quali ci faremo carico di approfondire. Un percorso per dare al Piemonte un progetto credibile e alternativo. Mi auguro che questo pomeriggio rappresenti il primo passo di un percorso verso la sfida alla destra per le elezioni regionali del 2024". (segue) (Rpi)