Francia: tensioni nella famiglia di Alain Delon, l'attore denuncia il figlio

- Tensioni nella famiglia dell'attore francese Alain Delon. Il figlio primogenito, Anthony, ha annunciato in un'intervista al settimanale "Paris Match" di aver segnalato alla polizia la sorella Anouchka, accusandola di aver nascosto i risultati di alcuni "test cognitivi" effettuato dal padre in Svizzera tra il 2019 e il 2022, dai quali sarebbero emersi dei problemi. "Secondo i medici, questi test mostrano una degradazione cognitiva che metterebbe mio padre in una posizione di debolezza psicologica e quindi di vulnerabilità", ha detto Anthony Delon. Il padre Alain ha reagito attraverso i suoi avvocati, annunciando una denuncia per diffamazione contro il figlio. Anche la sorella Anouchka ha fatto sapere che ricorrerà per vie legali. (Frp)