Usa: sparatoria in una scuola in Iowa, due morti e cinque feriti

- È di cinque feriti e due morti, incluso il responsabile, il bilancio della sparatoria avvenuta questa mattina in una scuola superiore di Perry, nello Stato dell’Iowa. Lo ha annunciato in conferenza stampa Mitch Mortvedt, assistente del direttore dell’unità per le indagini criminali dello Stato. Dei cinque feriti, non identificati, quattro sono studenti e uno è un dipendente della scuola: uno di essi è in condizioni critiche. L’assalitore, identificato come Dylan Butler, uno studente di 17 anni della scuola, è morto suicida. Le forze dell’ordine non hanno ancora stabilito un movente. (Was)