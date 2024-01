Usa: scontro tra treni nella metropolitana di New York, 24 feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 24 le persone rimaste ferite dopo lo scontro tra due treni lungo i binari della metropolitana di New York, nei pressi della 96ma strada a Manhattan. Le autorità locali hanno confermato che uno dei due convogli ha deragliato a seguito dell’incidente, avvenuto intorno alle 15 locali (le 21 in Italia). Secondo la polizia, almeno otto persone sono state portate in ospedale per ferite non letali. Stando alle valutazioni preliminari, il treno che trasportava i passeggeri avrebbe colpito un convoglio rinnovatore che stava passando da un binario all’altro. Quest’ultimo, a bordo del quale si trovavano quattro dipendenti, avrebbe deragliato. (Was)