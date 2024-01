Ucraina: Zelensky, la priorità principale è rafforzare difesa aerea e armamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La priorità principale dell’Ucraina in questo momento è quella di rafforzare la difesa aerea e gli armamenti. È quanto ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video pubblicato su X, sottolineando che “la Russia sta cercando di spezzare il nostro spirito con i suoi bombardamenti su larga scala”. "I nostri difensori del cielo stanno facendo tutto il possibile per proteggere lo Stato. L'intera squadra dei nostri diplomatici, i responsabili della comunicazione con i partner, i rappresentanti ucraini all'estero stanno facendo di tutto per garantire la fornitura di ulteriori sistemi di difesa aerea e missili", ha spiegato Zelensky. “Sono grato a tutti i nostri partner che stanno già elaborando nuovi pacchetti di sostegno. Ci saranno molte comunicazioni rilevanti in questo mese", ha poi concluso il presidente ucraino. (Kiu)