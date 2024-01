Governo: Pavanelli (M5s), conferenza Meloni palesa tutti fallimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono diversi i punti della conferenza stampa fiume della premier Meloni che destano non poche preoccupazioni. Dalla totale assenza della questione morale che, come ormai è evidente, non rientra tra le prerogative di questo governo, all'assoluzione a prescindere per il fedele compagno di coalizione Matteo Salvini, fino all'ammissione della totale inefficienza del suo governo sugli extra profitti delle banche". Lo afferma in una nota la deputata del Movimento 5 stelle, Emma Pavanelli, secondo cui "la parte più preoccupante della conferenza ritengo riguardi la frase pronunciata dalla Premier sul fatto di non essere una persona ricattabile. Una precisazione tanto superflua da apparire sospetta, quasi un messaggio in codice ai suoi". (Com)