Germania: sondaggio, il 46 per cento dei tedeschi insoddisfatto dal governo

- Il 46 per cento dei tedeschi si dichiara totalmente insoddisfatto del governo del cancelliere Olaf Scholz, mentre soltanto l'1 per cento è molto soddisfatto dall'operato dell'esecutivo federale. È il risultato di un sondaggio effettuato dall'istituto demoscopico tedesco Infratest dimap per l'emittente radiotelevisiva “Ard”. Rispetto alla precedente rilevazione, condotta a dicembre scorso, la percentuale dei molto soddisfatti è rimasta invariata, mentre quella dei totalmente insoddisfatti è aumentata di un punto. La quota dei soddisfatti è rimasta stabile al 16 per cento, mentre quella degli scarsamente soddisfatti è scesa dal 37 al 36 per cento. (Geb)