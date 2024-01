Russia: Casa Bianca anticipa nuove sanzioni per trasferimento armi nordcoreane e iraniane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti, insieme ai Paesi alleati, imporranno nuove sanzioni alle entità che facilitano il trasferimento di armi alla Russia dalla Corea del Nord e dall’Iran. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “La fornitura di armi alla Russia rappresenta una violazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite”, ha detto. (Was)