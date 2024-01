Governo: Malan (Fd'I), da Meloni ribadita compattezza maggioranza e orizzonte legislatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha affrontato "con concretezza tutti gli argomenti proposti nel corso della conferenza stampa di fine anno, ribadendo la compattezza della maggioranza che consente un orizzonte di legislatura con in primo piano le riforme istituzionali, della giustizia e della burocrazia. Per Fratelli d'Italia sono indispensabili per attirare investimenti e creare posti di lavoro". Lo afferma il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio Malan, commentando ai telegiornali Rai la conferenza stampa di fine anno del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. (Rin)