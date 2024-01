Piemonte 2024: il primo incontro tra M5s e Pd si risolve con un nulla di fatto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma dalla parte del Movimento 5 Stelle, la referente regionale Sarah Disabato, assieme a Ivano Martinetti (coordinatore Cuneo M5s) e Antonio Iaria (deputato 5 Stelle), hanno sottolineato che "è stata posta come prima questione quella della credibilità di un progetto comune, e proprio per questo riteniamo che non si possa non tener conto di quanto avvenuto nel recente passato politico Piemontese, periodo in cui il Movimento ha fatto scelte coraggiose e in discontinuità sia con il centrodestra che con il centrosinistra. Restiamo consapevoli delle rilevanti differenze che permangono nell'individuare strumenti e priorità per progettare il Piemonte del futuro". Ad ogni modo, entrambe le forze politiche hanno espresso la volontà di ritrovarsi per un ulteriore confronto sui temi: "C’è un impegno ad approfondire negli organismi e sui territori le criticità emerse - ha affermato Rossi (Pd) - per capire come superarle in vista del prossimo incontro durante il quale si entrerà anche nel merito dei temi specifici regionali", ha concluso. (Rpi)