Medio Oriente: Casa Bianca, non vediamo un collegamento tra Gaza e esplosioni in Iran

- Le autorità statunitensi al momento non vedono un collegamento tra il conflitto in corso nella Striscia di Gaza e le esplosioni rivendicate dallo Stato islamico nel cimitero della città di Kerman, in Iran, a seguito delle quali sono morte dozzine di persone. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Al momento non abbiamo riscontrato un collegamento”, ha detto, rispondendo ad una domanda sul possibile tentativo di promuovere una escalation regionale del conflitto tra Israele e Hamas. (Was)