- “Lo spregevole atto di terrorismo operato ieri a Kerman, in Iran, costato la vita a tanti cittadini, merita la più ferma condanna della comunità internazionale. Il popolo iraniano, a cui va manifestato profondo cordoglio, ha diritto di vivere in pace.” E’ quanto afferma in una nota il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. (Com)