Infrastrutture: Egitto, Abu Dhabi Ports gestirà i terminal passeggeri e navali nel Mar Rosso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità generale dei porti del Mar Rosso ha firmato un accordo con Abu Dhabi Ports Group affinché l'azienda sviluppi, gestisca e mantenga i terminal passeggeri e navali nei porti del Mar Rosso di Hurghada, Safaga e Sharm el Sheikh. Lo ha dichiarato oggi il ministero dei Trasporti del Cairo. Il ministro dei Trasporti egiziano, Kamel al Wazir, ha affermato che questo passo mira a massimizzare il turismo degli yacht e delle navi da crociera in Egitto. Le strutture di Safaga e Hurghada sono stazioni moderne, già aperte nel 2015 e nel 2016, mentre la stazione di Sharm el Sheikh sarà ammodernata e riqualificata attraverso una partnership con Abu Dhabi International Ports, ha affermato il ministro egiziano. "Stiamo lavorando per stabilire partenariati strategici con le principali società che gestiscono terminal container internazionali e linee di navigazione per garantire l'arrivo e la frequenza del maggior numero possibile di navi internazionali nei porti egiziani", ha aggiunto il ministro. Infine, Al Wazir ha puntualizzato che il governo non vende i porti, che dopo 15 anni di gestione saranno riconsegnati alle autorità locali. (Cae)