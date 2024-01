Governo: Nevi (FI), bene Meloni su taglio spesa pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premier Giorgia Meloni "è stata molto chiara e non si è sottratta rispondendo a tutte le domande. La cosa che mi è più piaciuta è stata quando ha sottolineato che tra aumentare le tasse e tagliare la spesa pubblica sceglierebbe senza dubbio l’opzione di tagliare la spesa pubblica". Lo afferma in una nota Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia e vice presidente vicario dei deputati del partito, che aggiunge: "Ecco anche da qui si capisce quanto Berlusconi e Forza Italia hanno inciso sulla impostazione culturale della maggioranza di centrodestra. Ne siamo felici ed è per questa condivisione di fondo che la maggioranza è coesa e andrà avanti a fare bene per l’Italia".(Com)