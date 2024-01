Brasile: movimento del settore portuale sale del 6,36 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore portuale del Brasile ha registrato un aumento del 6,36 per cento nel periodo tra gennaio e novembre del 2023 in comparazione allo stesso periodo del 2022. Il settore ha movimentato 1,18 miliardi di tonnellate di carico e potrà raggiungere un record storico con i dati di dicembre, non ancora pubblicati. Lo rende noto l'Agenzia nazionale di trasporti marittimi (Antaq). Per superare il risultato del 2022, quando il settore ha registrato il record di 1,21 miliardi di tonnellate di carico, è necessario che si registri una movimentazione di almeno 33 milioni di tonnellate a dicembre del 2023. Il porto di Santos, situato sulla costa dello Stato di San Paolo, è in testa alla classifica dei porti con più movimento, sommando 124 milioni di tonnellate tra gennaio e novembre del 2023.(Brs)