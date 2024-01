Ucraina: Meloni sente Zelensky, aggressione russa al centro presidenza italiana G7

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, la prima con un leader internazionale dall’avvio della presidenza italiana del G7. Esprimendo solidarietà per le vittime dei recenti bombardamenti russi su tutto il territorio ucraino - si legge in una nota di palazzo Chigi - il presidente Meloni ha assicurato che il tema dell’aggressione russa all’Ucraina sarà al centro della presidenza italiana del G7 e ha confermato il continuo sostegno in ogni ambito del governo italiano alle autorità ucraine con l’obiettivo di raggiungere una pace giusta e duratura. (Com)