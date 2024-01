Brasile: saldato debito da 935 milioni di dollari con organismi internazionali, garantito voto assemblea ONU 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile ha saldato debiti pari a 935 milioni di dollari che aveva con organismi internazionali. Lo rende noto il ministero del Bilancio (Mpo) in una nota firmata insieme al ministero degli Esteri (Itamaraty) pubblicata oggi, 4 gennaio. Il montante di 289 milioni di reais (circa 58,7 milioni di dollari) è stato rivolto al bilancio regolare delle Nazioni Unite, oltre a 1,1 miliardi di reais (circa 223 milioni di dollari) legati alle missioni di pace dell'Onu. "In questo modo, oltre a garantire il diritto di voto del Paese all'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2024, il Brasile ha rafforzato il suo impegno nei confronti del multilateralismo, dell'Organizzazione e delle sue attività internazionali" si legge nella nota. Il Paese ha saldato anche debiti con altri enti internazionali come l'Organizzazione internazionale del commercio (Omc), l'Organizzazione internazionale del lavoro (Oil), l'Unesco e l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Il governo brasiliano ha detto inoltre di aver ricoverato, attraverso il pagamento di debiti, il diritto al voto in diverse organizzazioni internazionali. "Sempre nei primi mesi del 2023, i pagamenti hanno consentito il recupero dei diritti di voto in organizzazioni come l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Iom), l'Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (Ctbto), l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opcw) e la Corte penale internazionale (Cpi)". Il governo del Brasile afferma che continuerà a onorare i suoi impegni internazionali.(Brs)