Germania: manifestanti tentano di salire su traghetto dov'era il ministro dell'Economia

- Circa 120 manifestanti hanno tentato di salire sul traghetto dove si trovava il ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck, di rientro nel porto di Schluettsiel dalle ferie natalizie ad Hallig Hooge in Schleswig-Holstein. Dati i disordini e la situazione di tensione, la nave ha fatto rientro nel luogo di partenza con ancora a bordo l'esponente dei Verdi. Come riferisce il quotidiano “Bild”, la banchina dove avrebbe dovuto fermarsi il traghetto è stata bloccata da “oltre 100 agricoltori”, nel quadro delle proteste in corso da settimane in Germania contro i tagli ai sussidi per il settore decisi dal governo federale. I manifestanti avrebbero voluto confrontarsi con il ministro dell'Economia e della Protezione del clima. Habeck ha suggerito ai dimostranti che tre loro rappresentanti salissero sul traghetto per una discussione. Tuttavia, questa proposta è stata respinta dagli agricoltori. A causa della “folla inferocita” e della situazione della sicurezza, la scorta dell'esponente dei Verdi hanno respinto la controproposta dei partecipanti alla manifestazione, secondo cui Habeck avrebbe dovuto recarsi da loro sul molo del porto. Il traghetto è quindi ripartito per Hallig Hooge con a bordo il ministro dell'Economia e della Protezione del clima. Sul molo è tornata la calma e gli agricoltori hanno lasciato il luogo della protesta. Finora non si registrano arresti o denunce tra i dimostranti. (Geb)