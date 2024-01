Medio Oriente: Tajani, da Italia e G7 massimo impegno per evitare allargamento confltto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da pochi giorni alla guida del G7, l'Italia si impegna al massimo per cercare di impedire un allargamento del conflitto in Medio Oriente. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso della trasmissione "Diritto e rovescio" in onda su Retequattro. "La situazione è difficile e non va presa sotto gamba, ma il governo italiano, alla guida dei Paesi più industrializzati del mondo, è impegnato al cento per cento per impedire un allargamento del conflitto"; ha detto il vicepremier rilanciando nono solo le "iniziative diplomatiche", ma anche le diverse missioni dei nostri militari: quella in ambito Onu, al confine tra "Libano e Israele, una forza cuscinetto per impedire che le tensioni dilaghino, quella della marina militare che garantisce la libera circolazione delle navi nella regione, e quella della nave Vulcano ormeggiata al largo delle coste egiziane, che sta curando i bambini palestinesi feriti nella Striscia di Gaza", ha aggiunto Tajani ricordando - una "buona notizia tra le tante cattive" -, la recente nascita di un bambino palestinese sulla Vulcano, cui la mamma in segno di riconoscenza ha voluta dare Italia come secondo nome. (Res)