Medio Oriente: Tajani, continuare a lavorare per offrire a popolo palestinese prospettive di pace

21 luglio 2021

- È importante continuare a lavorare per offrire ai palestinesi un futuro di pace, lontano dalla prospettiva di guerra propugnata da Hamas. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso della trasmissione "Diritto e rovescio" in onda su Retequattro. "Dobbiamo parlare con i Paesi arabi, penso all'Arabia Saudita, alla Giordania e agli Emirati arabi uniti, per dare al popolo palestinese, in quest'area così martoriata, una prospettiva che non sia la prospettiva di Hamas o della guerra, ma una prospettiva di pace", ha detto Tajani. Un lavoro che deve servire a "far nascere uno Stato palestinese che riconosca Israele e sia riconosciuto da Israele", ha detto il vicepremier convinto che le oggettive difficoltà non devono far venire meno gli sforzi per una soluzione del conflitto. "Quando si ha una buona idea, come insegnava Silvio Berlusconi, non bisogna mai arrendersi". (Res)