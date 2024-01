Egitto: rendimento record al 27 per cento dei titoli di Stato delle banche Misr e Al Ahly

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le principali banche governative egiziane – Misr e Al Ahly - hanno immesso sul mercato certificati di risparmio con un rendimento annuo del 23,5 per cento, con cedole pagate mensilmente, che raggiunge il 27 per cento nel caso in cui gli interessi vengano corrisposti alla scadenza dei 12 mesi. I tassi di interesse pagati ai risparmiatori aumentano rispetto ai tassi di un anno fa, quando le due banche avevano messo sul mercato titoli con un rendimento del 22,5 per cento (con cedole pagate mensilmente) e del 25 per cento per gli interessi versati dopo un anno. Gli egiziani sono alle prese con un livello di inflazione che ha raggiunto un livello record lo scorso anno, pari al 35 per cento. Molti egiziani sono alla ricerca di beni rifugio per proteggere i propri risparmi in attesa di una quarta svalutazione della sterlina egiziana, che viene scambiata sul mercato non ufficiale a livelli superiori a 50 per un dollaro, una differenza significativa rispetto al tasso di cambio ufficiale, pari a 31 sterline per un dollaro.(Cae)