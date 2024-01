Cappato: Della Vedova (Più Europa), forza Marco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Forza Marco! l’Italia dei diritti di libertà e della responsabilità delle persone sul proprio destino ha tanto bisogno della tua determinazione e delle tue iniziative che l’hanno spinta in avanti. Ma non ancora abbastanza”. Lo scrive su X (ex Twitter) il deputato di Più Europa, Benedetto Della Vedova. Marco Cappato, che è tesoriere dell'associazione Luca Coscioni e presidente di Eumans, "è stato ricoverato dal 31 dicembre all'ospedale Parini di Aosta per un problema di origine cardiaca, che ha prodotto uno screzio ischemico neurologico nella funzione della sola articolazione della parola, attualmente in netto miglioramento", si legge in una nota sempre dell'associazione Luca Coscioni. (Rin)