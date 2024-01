Egitto-Usa: presidente Al Sisi riceve due membri del Congresso, "necessario cessate il fuoco a Gaza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha ricevuto oggi i senatori Christopher Van Hollen e Jeffrey Merkley, membri nel Senato del Partito Democratico, alla presenza del ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry. Il portavoce presidenziale egiziano, Ahmed Fahmy, ha dichiarato in un comunicato stampa: "L'incontro rientra nel quadro della consultazione in corso tra Egitto e Stati Uniti a vari livelli, soprattutto alla luce dell'attuale situazione regionale, soprattutto nella Striscia di Gaza". Al Sisi ha sottolineato la necessità del cessate il fuoco, dello scambio di ostaggi e prigionieri, della fornitura di aiuti umanitari e del soccorso dei civili sfollati, avviando al contempo un percorso serio con il consenso internazionale per una soluzione equa per questione palestinese e per la creazione di uno Stato palestinese indipendente. Durante l’incontro, le parti hanno rinnovato il loro categorico rifiuto di qualsiasi tentativo di trasferire forzatamente i palestinesi dalle loro terre, oltre alla necessità di lavorare per calmare la situazione nella regione in generale, in modo da consolidare le basi di sicurezza e stabilità, a livello regionale e internazionale. La delegazione statunitense ha elogiato "il ruolo storico svolto dall'Egitto in questo senso, e i suoi attuali sforzi instancabili come forza che lavora per la pace, la stabilità e lo sviluppo". (Cae)