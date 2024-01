Migranti: “Die Welt”, Meloni segue la rotta di Merkel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, “segue la rotta” dell'ex cancelliera tedesca, Angela Merkel, nella gestione della questione migratoria. È quanto afferma il quotidiano “Die Welt”, secondo cui il capo del governo mira a “intensificare la collaborazione con l'Africa per fermare le partenze dei migranti irregolari, valutare le richieste di asilo nel continente e, allo stesso tempo, facilitare l'immigrazione regolare”. In particolare, Meloni ha dichiarato: “Per arrestare la migrazione illegale, si devono dare segni di speranza in quella legale”. Come nota “Die Welt”, questo era l'obiettivo anche di Merkel, “soprattutto dopo la crisi dei rifugiati del 2015: combattere le cause che spingono i profughi a partire, così da ridurre la pressione dei flussi migratori diretti verso l'Europa”. In un discorso che tenne nel novembre di quell'anno al Bundestag, l'allora capo del governo federale affermò: “Più ci si preoccuperà nei Paesi di origine a far sì che le persone non intraprendano il pericoloso viaggio dalla loro patria, tanto meglio riusciremo a combattere le cause delle partenze”. (Geb)