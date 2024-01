Gaza: ministro Difesa Israele, Hamas non pensi che lasceremo la Striscia a breve

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel nord della Striscia di Gaza le Forze di difesa israeliane (Idf) stanno completando la missione attuale e si stanno riorganizzando per effettuare attacchi aerei. Lo ha detto il ministro della Difesa di Israele, Yoav Gallant, durante un’ispezione al confine con l’enclave palestinese. Rivolgendosi ai militari Gallant ha aggiunto: “I combattenti di Hamas – il movimento islamista palestinese che il 7 ottobre 2023 ha compiuto un attacco contro Israele – non devono pensare che le Idf lasceranno la Striscia in tempi brevi. Devono iniziare a contare fino alla fine della loro esistenza che arriverà presto”. Nel sud della Striscia di Gaza, ha concluso Gallant, le operazioni militari sono massicce, sia in superficie che nei tunnel. (Res)