Governo: Lupi, da Meloni risposte chiare senza sottrarsi a nulla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con Agenzia Nova venti anni di racconto puntuale, preciso, dettagliato degli avvenimenti nazionali ed internazionali" Maurizio Lupi

Vicepresidente del Gruppo Misto alla Camera dei Deputati, Presidente di Noi con l'Italia

22 luglio 2021

- "Ho apprezzato molto il suo ruolo da presidente del Consiglio. Ha risposto a tutte le domande in maniera netta e chiara, non si è sottratta davanti a nulla". Lo ha detto il leader di Noi moderati Maurizio Lupi, secondo cui "l'elemento fondamentale è che questo è il segno di una coalizione che vuole innanzitutto accettare l'impegno di governare, rispondendo coi fatti alle sfide che abbiamo davanti e non tirandosi indietro davanti ai giudizi: se uno sbaglia bisogna avere il coraggio di dire che ha sbagliato. E' il caso di Pozzolo: la presidente Meloni è stata molto chiara, è mancata responsabilità e serietà, e questo vale ancora di più per un rappresentante delle istituzioni". La cosa che "a me preme di più però è stata la sua capacità di indicare le sfide per il futuro che ci aspettano con temi che condividiamo: la riforma della giustizia, i temi economici, quelli della conciliazione lavoro-famiglia, delle pensioni per i giovani. Lei capisce e comprende che questa è una coalizione di cui lei, come presidente del Consiglio, è la prima responsabile", ha concluso. (Rin)