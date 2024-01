Iraq: Pentagono conferma bombardamento a Baghdad contro milizie filo-iraniane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pentagono ha confermato il bombardamento odierno contro un quartier generale delle Forze di mobilitazione popolare (Pmu, coalizione di milizie irachene filoiraniane a maggioranza sciita) a Baghdad, a seguito del quale sono rimasti uccisi due comandanti della milizia Harakat Hezbollah al Nujaba. Lo ha detto il portavoce del dipartimento della Difesa Usa, Pat Ryder, durante un briefing con la stampa. “L’operazione ha neutralizzato Abu Taqwa al Saidi, uno dei leader della milizia direttamente coinvolto nella pianificazione di attacchi contro il personale statunitense in Iraq”, ha detto, aggiungendo che il bombardamento non ha provocato feriti tra i civili. (Was)