Albania: ministro Interno, numero record turisti 2023 certifica nostra sicurezza pubblica

- Il numero record di 10.155.640 di turisti stranieri che nel 2023 hanno visitato l’Albania certifica la pubblica sicurezza del Paese. Lo ha detto il ministro dell’Interno albanese Taulant Balla, citato dall’agenzia di stampa “Ata”. "La bella notizia non è stata solo la cifra dei cittadini stranieri che si sono recati in Albania, ma anche la certificazione internazionale del nostro Paese come destinazione europea con bellezze naturali, ospitalità senza eguali e sicurezza impressionante. Oggi possiamo dire a testa alta e con orgoglio che l'immagine dell'Albania, offuscata da un pesante passato, è stata ripulita una volta per tutte", ha affermato Balla. "La sicurezza pubblica nel corso dell'anno 2023 è stata un test importante, in quanto ha certificato il nostro Paese come destinazione turistica sicura, con nessun evento criminale doloso contro la vita dei turisti stranieri che hanno scelto l'Albania per riposarsi", ha aggiunto Balla. (Alt)