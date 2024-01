Roma: Pd, bene Sangiuliano su targa a Gramsci, depositata mozione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene ha fatto il Ministro Sangiuliano a sostenere le ragioni di quanti, sottoscrivendo un appello del quotidiano Il Manifesto, stanno chiedendo l'apposizione di una targa commemorativa alla memoria di Antonio Gramsci nella clinica ai Parioli dove morì". Lo dichiara in una nota il gruppo consiliare del Pd in Campidoglio. "Lo abbiamo fatto settimane fa anche noi, depositando una mozione del Pd in Assemblea Capitolina a prima firma Battaglia che, a questo punto, speriamo venga votata all'unanimità - continua la nota del Pd -. Crediamo infatti che la memoria sia un ingranaggio collettivo e che quanti hanno permesso la nascita del pensiero democratico, con il loro sapere e le loro scelte politiche, debbano essere ricordati e onorati".(Com)