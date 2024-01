Governo: Cattaneo (FI), Meloni ha dato prova di grande solidità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella conferenza stampa, Giorgia Meloni "ha dato prova di grande solidità sia personale come premier, sia della coalizione". Lo ha detto il deputato di Forza Italia e responsabile dei dipartimenti del partito azzurro, Alessandro Cattaneo, in un'intervista a "Notizie.com". "Come diceva anche il presidente Berlusconi siamo una coalizione e non un unico partito. Ognuno di noi rimarca anche qualche differenza, ognuno ha la sua priorità. Oggi la premier ha fatto una sintesi di tutto, rappresentando l'intero governo. Noi di Forza Italia ci ritroviamo nelle sue parole e siamo contenti che attraverso i nostri ministri, l'intera coalizione sia solida e riesca a dare risposte - ha aggiunto -. Questo governo è forte e lo dimostriamo giorno dopo giorno. Ha l'autorevolezza, i numeri e il consenso tale per cui il premierato, la riforma della giustizia e l'autonomia possano andare di pari passo. Come Forza Italia teniamo molto alla riforma della giustizia, e la porteremo avanti perché è nella nostra storia, lo dobbiamo a Silvio Berlusconi. Abbiamo grandi personalità nel nostro partito che danno un valore aggiunto. Ma questo non esclude premierato, di cui si sta occupando il nostro ministro Casellati, e l'autonomia regionale. Siamo perfettamente dentro ai processi decisionali", ha concluso Cattaneo. (Rin)