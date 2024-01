Governo: Rampelli (Fd'I), da Meloni spirito riformista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La conferenza stampa del presidente Meloni "è stata la conferma di un governo stabile, deciso e libero. Il presidente del Consiglio ne conferma lo spirito riformatore, necessario per sbloccare le troppe rigidità del sistema Italia: dalla giustizia civile alla pubblica amministrazione, dal sistema istituzionale all'autonomia, differenziata e solidale, dal rapporto con l'Europa alle migrazioni". È quanto dichiara, in una nota, il vicepresidente della Camera dei deputati, Fabio Rampelli, di Fratelli d'Italia. "Il desiderio di rendere conto del suo operato ai cittadini, anche attraverso prove elettorali che risuonino come giudizi, di lavorare sodo per la comunità nazionale pretendendo da tutti serietà e correttezza, a iniziare dal suo partito, e di non lasciarsi condizionare da chi prova a eterodirigere il governo - prosegue il parlamentare - testimonia l’irripetibilità di questa stagione, destinata a rimettere in piedi l’Italia, dandole nuovo impulso ed equilibrio”.(Com)