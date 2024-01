Governo: Gubitosa (M5s), Meloni scappa da tutto, anche da questione morale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, "scappa da tutto, non risponde, dice bugie. Anche sulla questione morale ha scelto di dire sciocchezze, scappando dalle responsabilità sue e dei suoi ministri o sottosegretari". Lo ha detto il deputato e vicepresidente del Movimento cinque stelle, Michele Gubitosa. "Chi tiene comportamenti vergognosi come quelli inscenati da Lollobrigida, Sgarbi, Delmastro o Santanché semplicemente è indegno del ruolo che ricopre e deve lasciare l'incarico per non infangare le Istituzioni che appartengono agli italiani. Le sue accuse ad alcuni esponenti del M5s sono del tutto fuori contesto e Meloni lo sa bene - ha aggiunto -. A differenza di tanti esponenti del centrodestra, il presidente Conte si è difeso alla luce del sole dentro il procedimento giudiziario, senza sottrarsi, in un'inchiesta nata in merito alle difficilissime scelte prese da presidente del Consiglio durante la pandemia, ha spiegato le sue ragioni e ne è uscito velocemente e a testa alta. Tutto questo non c'entra nulla con comportamenti inqualificabili tenuti da vari esponenti del governo, i quali hanno anche l'impudenza di negare, sminuire o addirittura rivendicare le loro condotte. Giorgia Meloni e il suo governo stanno umiliando le istituzioni, questo l'Italia e i suoi cittadini non lo meritano", ha concluso Gubitosa.(Rin)