Kuwait: lo sceicco Mohammed Sabah al Salem al Sabah è stato nominato primo ministro

- Un decreto dell'emiro del Kuwait ha nominato lo sceicco Mohammed Sabah al Salem al Sabah come primo ministro. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa statale “Kuna”, secondo cui il neo premier sarebbe già stato incaricato di nominare i membri del nuovo governo. Al Sabah è nato nel 1955 e ha conseguito una laurea in Economia presso la Claremont Graduate University, in California. Successivamente, ha svolto il dottorato in Economia all'Università di Harvard. Tra 1979 e il 1985, ha ricoperto l'incarico di assistente presso la facoltà di Commercio, economia e scienze politiche dell'Università del Kuwait, venendo poi nominato professore del dipartimento. Nel 1993 è stato nominato ambasciatore del Kuwait negli Stati Uniti, ricoprendo questa posizione fino al 14 febbraio 2001, quando è stato nominato ministro degli Esteri del Kuwait, ruolo riconfermato anche nel 2003. Il 9 febbraio 2006 è stato nominato vice primo ministro e ministro degli Esteri, incarichi di governo ricoperti fino all'ottobre 2011. (Res)