Ucraina: Kuleba, non chiediamo ad altri Paesi di combattere per noi, ma serve aiuto tempestivo

- L'Ucraina non chiede ai suoi partner internazionali di combattere per lei, ma ha comunque bisogno di un aiuto tempestivo. Lo ha scritto su X il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba. "Secondo il ministero della Difesa estone, se i Paesi della Nato investissero solo lo 0,25 per cento del loro Pil in aiuti militari all'Ucraina, darebbero 120 miliardi di euro di sostegno alla difesa all'anno. Questa è una somma abbastanza grande da garantire la vittoria dell'Ucraina e una pace giusta", ha spiegato Kuleba. Il ministro ha osservato che "nessuno vuole una nuova guerra fredda" ma, allo stesso tempo, considerare che la Russia non oserà attaccare gli Stati membri della Nato "è ingenuo". Pertanto, "la vittoria dell'Ucraina e il ripristino di una pace giusta sono obiettivi strategici esistenziali per la comunità euro-atlantica". "Non chiediamo a nessuno di combattere per noi. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è un aiuto che sia tempestivo e adeguato per affrontare la sfida che ci attende. I numeri mostrano che non è una questione di risorse, ma una questione di fiducia dell'Occidente e di un chiaro obiettivo per sconfiggere il nemico che ci minaccia tutti", ha aggiunto Kuleba. (Kiu)