Camera: 8 e 9 gennaio audizioni su Protocollo Italia-Albania

Lunedì 8 gennaio, presso la sala del Mappamondo di Montecitorio, le commissioni riunite della Camera Affari costituzionali e Affari esteri, nell'ambito dell'esame del disegno di legge sulla ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno, svolgono le seguenti audizioni: ore 17:15, Satvinder Juss, professor of law presso il King's College di Londra (in videoconferenza); Mario Savino, professore di diritto amministrativo presso l'Università della Tuscia; Alfonso Celotto, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli studi "Roma Tre" (in videoconferenza); Chiara Favilli, professoressa di diritto dell'Unione europea presso l'Università degli studi di Firenze); ore 18:20, Fabrizio Bucci, ambasciatore d'Italia in Albania (in videoconferenza). Martedì 9 gennaio, sempre sullo stesso argomento: ore 10, Salvatore Curreri, professore di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli studi di Enna "Kore" (in videoconferenza); Mario Esposito, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli studi del Salento; Stefano Manservisi, professore presso la Eui School of Transnational Governance and at Sciences-Po/Paris School for International Affairs (in videoconferenza); Michela Mercuri, professoressa di cultura, storia e società dei paesi musulmani presso l'Università di Padova (in videoconferenza); Paolo Bonetti, professore di diritto costituzionale presso l'Università Milano Bicocca (in videoconferenza); Lea Ypi, professor in Political Theory in the Government Department presso la London school of economics (in videoconferenza); ore 11:30, rappresentanti di Mediterranea Saving Humans e del Tavolo asilo e immigrazione; ore 12, rappresentanti di Amnesty International; ore 12:20, Chiara Cardoletti, rappresentante per l'Italia, la Santa Sede e San Marino dell'Unhcr (in videoconferenza); ore 12:40, Antonello Ciervo, componente esecutivo dell'Associazione nazionale giuristi democratici. Gli appuntamenti vengono trasmessi in diretta webtv. Le audizioni di lunedì in diretta anche sul canale satellitare. E' quanto rende noto Montecitorio.