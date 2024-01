Cultura: Zaratti (Avs), museo Liberazione è baluardo democrazia, siano rinnovati i vertici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non sappiamo come sia potuto accadere, ma non sono stati ancora rinnovati i vertici del museo della Liberazione di Roma, una istituzione baluardo della democrazia". Lo ha detto il capogruppo di Alleanza verdi e sinistra nella commissione Affari costituzionali di Montecitorio, Filiberto Zaratti. "La circostanza mette a rischio la continuità del museo che invece deve essere garantita - ha proseguito il parlamentare -. Presentiamo una interrogazione al ministro della Cultura augurandoci che la questione trovi una soluzione subito. Esprimiamo la nostra solidarietà al presidente uscente Antonio Parisella e gratitudine per quanto ha fatto fino ad oggi e per l’atto di resistenza annunciato: non riconsegnerà le chiavi del museo che rimarrà aperto". (Rin)