Parlamento: audizioni su Malagrotta e recupero imballaggi

- Lunedì 8 gennaio, presso l'aula del II piano di palazzo San Macuto, la commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo di rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari, nell'ambito dell'approfondimento avviato in relazione ai fatti che hanno interessato l'area di trattamento dei rifiuti presso il sito di Malagrotta, svolge le seguenti audizioni: ore 15, assessore alla mobilità, ai trasporti, alla tutela del territorio, al ciclo dei rifiuti, al demanio e al patrimonio della regione Lazio, Fabrizio Ghera; ore 16, direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpa) della regione Lazio, Tommaso Aureli; ore 17, rappresentanti del Comitato "Valle Galeria Libera"; ore 18, ex presidente del consorzio Colari, Manlio Cerroni. Mercoledì 10, alle ore 14, presso l'aula del V piano, l'audizione di rappresentanti del Consorzio nazionale imballaggi (Conai), del Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica (Corepla) e del Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene (Polieco). Gli appuntamenti vengono trasmessi in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)