Giustizia: Cattaneo (FI), necessario equilibrio garanzie imputato e diritto informazione

- La sensibilità del Parlamento, "quindi del Paese, ha deciso che bisognava trovare un equilibrio diverso, tra garanzia dell'imputato e il sacrosanto diritto dell'informazione". Lo ha detto Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e responsabile dei dipartimenti del partito azzurro, in un'intervista a "Notizie.com" commentando l'approvazione dell'emendamento Costa che prevede il divieto di pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare. "Stiamo parlando dell'emendamento presentato da un parlamentare che non è della maggioranza. La premier Meloni ha spiegato perfettamente la genesi di quella decisione, presa dal Parlamento nella sua autonomia. Ha anche dichiarato che lei non l'avrebbe fatto adesso - ha aggiunto -. La maggioranza è stata ampia. Questo - ha proseguito - è il segnale nei confronti di chi per anni ha usato l'informazione per fare giustizialismo e buttare in pasto il mostro all'opinione pubblica. Con questa norma si evita che interi stralci delle ordinanze di custodia cautelare finiscano sui giornali. La storia recente ci dice che spesso i processi vanno in direzioni opposte, ma ormai il danno fatto alla reputazione delle persone è indelebile. E per chi crede nel garantismo, come noi di Forza Italia, questo è un valore importante", ha concluso Cattaneo.(Rin)