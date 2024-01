© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nel giorno in cui Giorgia Meloni ribadisce l’importanza di un centrodestra unito, la Lega conferma la propria assoluta determinazione affinché la coalizione sia compatta per avere successo in tutti i prossimi appuntamenti elettorali. Squadra che vince non si cambia”. Lo fa sapere, in una nota, la Lega, con riferimento alle Regioni che andranno al voto nei prossimi mesi. (Com)